Commentator na Anderlecht - Standard: "Trebel een toegevoegde waarde" en "Deel het optimisme van Standard niet"

Anderlecht bleef gisteren ondanks een resem kansen steken op 0-0 tegen Standard, dat een hele wedstrijd met een mannetje minder speelde. Peter Vandenbempt zag desalniettemin een sterk Anderlecht.

"Ik zie de winst voor Anderlecht deze week in de matchen tegen Westerlo woensdag en Standard gisteren vooral in het betere voetbal. Eindelijk, zou ik zeggen. Trebel wordt onmiskenbaar een toegevoegde waarde", klinkt het bij Sporza-commentator Peter Vandenbempt.

"Er zat in de goeie periodes van het spel snelheid en veel diepgang. Er was veel doelgevaar en Anderlecht kwam met veel volk in de rechthoek. Dat zijn stilaan de eerste tekenen van progressie, al is er nog veel ruimte voor verbetering", vindt de radioman van de VRT.

Bij Standard waren ze blij met het zwaar bevochten punt. "Dat optimisme bij Standard deel ik niet echt", aldus Vandenbempt. "Als je ziet dat Standard in de voorbije 15 wedstrijden maar 4 keer heeft kunnen winnen en dat het nu een achterstand van 6 punten heeft op nummers 5 en 6 KV Oostende en AA Gent, dan moet je 4 of 5 keer winnen in je laatste 6 matchen. Dat lijkt mij niet evident."