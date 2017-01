KV Kortrijk moest het doen met nooddefensie: "Ik denk dat velen twijfels hadden"

Foto: © photonews

Van Loo, Barbaric, Goutas en D'Haene. Zo zag de achterlinie van KV Kortrijk er tegen Sporting Lokeren uit. Geen Joãozinho, Rougeaux of de vertrokken Gigot dus. Het was even wennen.

Ook voor Anthony Van Loo zelf. "Ik denk dat, wanneer je de verdediging op papier ziet, er bij iedereen twijfels waren. Maar we hebben toch getoond dat we er stonden als groep en we hebben goed gereageerd. Ook op alles wat in de pers verscheen."

Heel Kortrijk tevreden met Teddy -Anthony Van Loo

De trainersstaf stond immers onder druk. "Eindelijk konden we winnen, als je acht keer op rij verliest, is het niet de makkelijkste periode. De twee mooie goals van Teddy deden het. Ik denk dat heel Kortrijk tevreden is dat hij hier terug speelt."

Van Loo kreeg door de afwezigen nog eens een kans in de basis. "Ik heb hier lang op gewacht, ik heb heel veel ambetante blessures gehad dit seizoen. Conditioneel ben ik nog niet helemaal top, maar ik ben blij dat ik het negentig minuten kon volhouden zonder pijn."