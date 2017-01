De opmerkelijke keuze voor Yuya: "Ik ken Simon en Kalu, dus zei ik dat Yuya mocht trappen"

Foto: © photonews

Vlak voor de belangrijke eerste goal van Yuya Kubo voor AA Gent, stonden vier blauwhemden te bedisselen wie nu de vrije trap moest nemen. Kapitein Asare nam zijn verantwoordelijkheid en... duidde Kubo aan.

"We stonden met vier rond de bal, en ik besliste dat het Kubo moest zijn", aldus Nana Asare achteraf. "Ik ken Samuel Kalu en Moses Simon al een beetje, dus mocht hij trappen. Niet dat ze het niet kunne, maar de positie was minder ideaal. Iets centraler en ik had niet getwijfeld aan Simon", legde Asare uit.

De naam van Kubo viel ook al in de kleedkamer bij de rust. "Aan de rust was er de vraag wie de corners en vrije trappen zou nemen", aldus Vanhaezebrouck. "Ook gisteren was het al zoeken en viel e keuze op Verstraete, maar hij ging er bij de rust af."

Yuya drong zich niet op, hij bleef bescheiden. Op z'n Japans -Hein Vanhaezebrouck

De vaste jongens voor dat werk zijn immers Milicevic en Schoofs. "Ik dacht ook aan Simon of Kalu, maar in de groep hoorde ik de naam van Yuya vallen. Hij drong zich niet op, bleef typisch Japans bescheiden, maar zei: 'Oké, ik zal het wel doen;' Hij deed het perfect."

De Japanner was immers niet helemaal fit. "We hadden weinig andere keuze met Milicevic en Dejaegere buiten strijd. Hij was eigenlijk niet klaar om te starten, maar heeft het fantastisch gedaan", sloot Vanhaezebrouck af.