Fessou Placca maakt na een heenronde vol miserie zijn eerste goal op 't Kiel: "Heel blij met de steun die ik hier krijg"

Foto: © jan mees

KFCO Beerschot-Wilrijk speelde zaterdag geen grootse partij tegen play-off concurrent Virton, maar aan het einde van het wedstrijd stonden er toch duidelijke 3-0 cijfers op het scorebord. Invaller Fessou Placca scoorde voor het eerst op het Kiel.

"Dit was toch anders dan mijn doelpunten op Dessel of Hamme", vertelde Fessou Placca na de wedstrijd. Sinds de problemen met zijn ongeldige arbeidskaart van de baan zijn, kreeg de Togolees vijf invalbeurten van coach Marc Brys. Zaterdag maakte hij z'n derde competitietreffer. "Maar deze was heel speciaal. Voor zoveel fans kunnen scoren, ça fait plaiser", klonk het bij een opgetogen Placca.

De snelle Placca zag zijn heenronde in rook opgaan omdat hij niet speelgerechtigd was. Hij miste daardoor ook de Africa Cup met Togo. "Maar dat is nu voorbij. Ik probeer me te tonen in de speelminuten die ik van de coach krijg. Je moet bij Beerschot-Wilrijk elke kans grijpen", weet Placca.

Ik weet zeker dat mijn kans nog wel zal komen.

"Vamos a la Placca"

Voorlopig is het nog wachten op een eerste basisplaats. "Niemand zit graag op de bank, maar de ploeg doet het heel goed. Dan is het niet gemakkelijk om je plaats op te eisen. Het is nieuw voor mij, vorig jaar bij Oosterzonen speelde ik altijd. Maar ik accepteer de keuze van de coach en zal hard blijven werken. Ik weet zeker dat mijn kans nog wel zal komen."

Na zijn doelpunt scandeerden de Beerschot-aanhang zijn naam in een eigen versie van Vamos a la Playa van Righeira. "Hebben de supporters een liedje voor mij? Dat wist ik niet. Maar het doet plezier dat ze mijn naam zingen. Ik ben heel blij met de steun die ik hier krijg", lachte Placca.