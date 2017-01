Speler Standard haalt zwaar uit naar Vertenten: "Ben je mauve?", De Mos repliceert: "Dat heeft hij van Trump"

Foto: © photonews

"Bart Vertenten, ben je paars? Dit is een schijtbeslissing." Was getekend: Edmilson Junior via Twitter. Een erg ongelukkige tweet die snel werd verwijderd, maar het kwaad was geschied.

Iedereen had de tweet gezien en dus werd die door iedereen opgepikt. De vroege rode kaart van Mladenovic lag de geschorste winger van de Rouches duidelijk zwaar op de maag.

Maar toch: de tweet was er misschien wel wat over en werd ook snel verwijderd. Toch had iedereen het opgemerkt. "Dat heeft hij geleerd van Trump", klonk het bij Aad De Mos in Stadion. "Die tweet ook zomaar wat."

De Mos begreep verder ook niet hoe Anderlecht speelde: "Ze hadden het moeten kapotspelen. Niemand kan me aantonen dat er een steekbal of een goede 1-2 was. Jankovic stuurde goed bij, maar paars-wit liet het na. Van Belfodil heb ik echt genoten, hij speelde voor twee en moet een 8 of 9 krijgen in de krant. Wat een heerlijke speler is hij voor Standard."