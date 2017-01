Antwerp kirt van genot: "Nog een paar weken zo verder werken, dan komen we er wel"

Foto: DP

Ook de klip Tubeke is omzeild. Nog vier wedstrijden winnen en Antwerp kan zich opmaken voor een dubbel duel tegen Roeselare, met als inzet een stekje in eerste klasse.

"We blijven groeien week na week en spelen volwassener dan vroeger", is coach Wim De Decker tevreden met het spel dat zijn team in Tubeke liet zien. "Maar we moeten sneller zo'n wedstrijden doodmaken, want we maken onze kansen onvoldoende af. Daardoor moesten we er weer zwaar voor knokken."

Toch is er een nieuwe klip genomen. De fans zien het alvast zitten, het afgeladen uitvak barstte na het laatste fluitsignaal helemaal los en zong liedjes over een eventuele terugkeer naar het hoogste niveau. "We zijn bezig aan een geweldig parcours en moeten dit nu proberen afmaken. Nog een paar weken deze weg verder zetten."

Tuur Dierckx ziet het zitten: "Nog een paar weken alles geven om ons doel te bereiken, proberen zo weinig mogelijk weg te geven en blijven werken op deze manier. Dan komen we er wel."