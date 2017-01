Femke Houben op de weg terug voor Heist

Foto: © Sus Sips

De Heist Ladies hebben goed nieuws te melden over een van hun geblesseerden. Die komt namelijk binnen enkele weken mogelijk terug in actie.

Femke Houben was het seizoen begonnen bij Heist en speelde in het seizoensbegin zeven wedstrijden, maar sinds begin november was ze geblesseerd.

Recentelijk is ze nu aan de meniscus geopereerd, waarna een revalidatie van enkele weken volgde. De trainingen mogen binnenkort worden hervat, tegen eind februari kan ze mogelijk terug aan spelen toekomen.

Voor Heist een belangrijke extra kracht om het slot van de competitie aan te vatten voor het team dat momenteel nog droomt van de vijfde plaats in de Super League.