Genk wil naar de Heizel: "Wij hebben een voordeel"

KRC Genk staat op 90 minuten van de bekerfinale. Nu play-off 1 opnieuw wat verder weg is voor de Smurfen, wordt het treffen met KV Oostende dinsdagavond nog belangrijker.

KRC Genk kan zich dinsdagavond verzekeren van een plek in de finale van de Beker van België. De uitgangspositie (1-1) is goed, weet ook Siebe Schrijvers.

"Wij spelen thuis en dat is toch een voordeel. Bovendien konden wij op verplaatsing een belangrijke goal scoren waardoor Oostende moet komen. Daardoor komt er voor ons mogelijk meer ruimte. We moeten proberen ons eigen spel te spelen en achteraan de nul te houden", blikt Schrijvers vooruit in een gesprek met Voetbalkrant.

We hebben thuis tegen KVO al mooie dingen laten zien - Dries Wouters

"De match tegen KV Oostende is heel belangrijk", beklemtoont ook Dries Wouters die tegen KV Mechelen in de basis stond. "We gaan proberen die finale te bereiken." En KVO is een tegenstander die Genk in eigen huis wel ligt. "We hebben tegen hen thuis al mooie dingen laten zien."