OFFICIEEL: Genk huurt Mathew Ryan tot het einde van het seizoen van Valencia

Foto: © photonews

Hij wou zelf niet naar Anderlecht, maar nu keer ex-Clubdoelman Mathew Ryan toch terug naar de Jupiler Pro League. KRC Genk huurt de Australiër een half seizoen van Valencia. Dat hebben de Limburgers intussen officieel bevestigd.

KRC Genk bereikte een akkoord met Valencia over Mathew Ryan. Genk huurt de Australische doelman tot het einde van het seizoen. De 24-jarige Ryan stond in de Jupiler Pro League de voorbije jaren 102 matchen onder de lat voor Club Brugge. Hij vertrok vorige zomer naar Valencia, maar komt daar nauwelijks van de bank. Anderlecht was geïnteresseerd, maar Ryan wou niet voor de aartsrivaal van Club spelen.

Door de blessure van Bizot moest KRC Genk op zoek naar versterking. Met Ryan voegt de club een doelman met ervaring op topniveau toe aan haar kern, naast de twee jonge talenten Jackers en Coucke. Ryan legde gisteren zijn medische tests af in Genk en sluit vandaag aan bij de spelersgroep. Hij zal in Limburg met het rugnummer 26 spelen.