Gent Ladies onverhoopt op kop: "We zitten voor op schema, maar ..."

Foto: © Sus Sips

AA Gent heeft 2016 afgesloten op de eerste plaats bij de vrouwen. En dus mogen de fans dromen van een titel, al wacht meteen een topduel tegen Standard.

"Over de heenronde in het algemeen kunnen we niet ontevreden zijn. We hebben de punten gekregen die we verdienen als je alles samentelt. En we staan waar we staan: er goed tussen bovenaan", was coach Dave Mattheus blij met hoe de Buffalo's er op dit moment voorstaan.

"Er zit heel veel potentieel in dit team, maar het verval is soms te groot. We mogen zeker niet klagen, maar we gaan op het mentale aspect moeten blijven werken. Dan kunnen we nog beter worden en ook knokken om de prijzen, voorlopig zitten we op schema voor onze doelstelling."

Die doelstelling was bovenaan meedraaien, maar misschien wordt er toch van meer gedroomd dan enkel de top-3. Een titel binnen de drie jaar en Champions League spelen was er vooraf het seizoen gezegd, misschien gaat het wel sneller. Gent heeft in ieder geval een erg goede eerste ronde gespeeld. We hadden ze vooraf op drie ingeschat en ze staan voorlopig aan de leiding.