VIDEO: Stijn Stijnen gaat helemaal door het lint na goedkoop gefloten strafschop tegen zijn Sporting Hasselt

Foto: © photonews

Stijn Stijnen ging zaterdagavond met Sporting Hasselt jammerlijk onderuit op het veld van ASV Geel. Diep in blessuretijd besliste een héél lichte strafschop over de partij. Stijnen ging door het lint.

Sporting Hasselt was in de 84ste minuut langszij gekomen op het veld van ASV Geel. Maar in blessuretijd wees scheidsrechter Gilles Van Emelen naar de stip na licht contact in de zestien: strafschop voor Geel. Stijn Stijnen was woest en moest gekalmeerd worden door zijn spelers en enkelecollega's van de technische staf.

De ingevallen Yannis Augustijnen trok zich van de commotie niets aan en zette de strafschop keurig om. Zo pakte de ploeg van coach Nicky Hayen op de valreep nog drie gouden punten. En Stijn Stijnen? Die moest met Hasselt puntenloos afdruipen. (Bekijk de beelden vanaf 4'40")