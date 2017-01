Ook Mourinho kon naar China: "Heb al een grote aanbieding afgeslagen"

De Chinese competitie is niet alleen interessant voor voetbalspelers. Ook coaches kunnen in het nieuwe voetbalmekka stevig gaan cashen. José Mourinho is daar echter nog niet klaar voor.

"Ik heb al een grote aanbieding om naar China te gaan afgewezen", zegt Mourinho in GQ Magazine. "Dat betekent niet dat ik kritiek moet hebben op degenen die wel gaan. Het is hun keuze, hun leven. Alleen zij kunnen bepalen wat zij met het oog op de toekomst willen", gaat de Portugese coach van Man Utd verder.

"Managers in de Premier League zijn kritisch geweest op die spelers, maar dat ben ik niet. Ik ben alleen bezorgd omdat zij contracten kunnen aanbieden die wij in Europa niet kunnen aanbieden. Maar het is uiteindelijk altijd aan de speler of die wil gaan of niet." Ook Wayne Rooney werd de voorbije dagen aan een transfer naar China gelinkt. Maar de club in kwestie (Shangai) ontkent dat het een bod heeft uitgebracht op de topschutter aller tijden van Man United.