Kick-off voor het EK? Jeugd aan het sporten krijgen!

Foto: © photonews

Het EK in Nederland is hét hoofddoel van 2017 voor de Belgian Red Flames en vele andere landen. De voorbereidingen worden daartoe stilaan genomen. Met daarbij ook enkele erg mooie initiatieven.

Basisschool De Griffioen in Prinsenbeek geeft de aftrap voor het lespakket Kicken! Dat is een manier om spelenderwijs alles over voetbal, het EK en het EK Vrouwen te leren kennen, net als over gewoon een gezonde levensstijl.

Ook ambassadeur Pierre van Hooijdonk tekent present in Prinsenbeek op de officiële kick-off. Er zijn ondertussen al niet minder dan 600 basisscholen ingeschreven, laat de KNVB weten via de webstek van Euro 2017.

Zeker niet te onderschatten dus. Het EK begint half juli, maar 4,5 maanden op voorhand lijkt de spanning alvast wat toe te nemen. De Belgian Red Flames nemen het op tegen Noorwegen, Denemarken en het thuisland.