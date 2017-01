KVC Westerlo Ladies Academie onderging serieuze wijziging

Foto: © Sevil Oktem

Terwijl de mannen van Westerlo onderaan het klassement staan, doen de vrouwen van de academie het wonderwel. Ze scoorden sinds hun oprichting al meer bijna 200 doelpunten in competitie en doen het erg goed in 4e provinciale Antwerpen.

Het eerste seizoen in de provinciale reeksen leverde dan ook erg mooie resultaten op. 33 op 33, een doelsaldo van 150-4: de herfstitel was dan ook het deel van Westerlo, logischerwijs. Ondertussen heeft het team zelfs al 42 op 42, al heeft het door twee inhaalwedstrijden voorlopig drie punten minder dan Vosselaar.

In 2017 ondering de technische staf wel flink wat wijzigingen. Dat maakte de club bekend via een persbericht. T1 is David Smets voor de dames senioren. Nancy Luytens is T2 en trainster van de U15 meisjes, die in de jongenscompetitie spelen. T3 is Marnix Renders en Marcel Lauwers is de verantwoordelijke van de Academie.

Westerlo wil graag doorgroeien in het vrouwenvoetbal en dat stap voor stap. Dus eerst en vooral de promotie afdwingen naar derde provinciale en pas dan een stapje verder kijken.