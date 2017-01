Op dit uur mag het wat meer zijn: twee jonge Belgen in Duitsland fan van ... Gossip Girl (eentje vertrekt nu naar Engeland)

Foto: © photonews

Maecky Ngombo en Orel Mangala kwamen niet aan de bak in België, maar proberen hun plaats te vinden in het buitenland. Allebei spelen ze dit seizoen in de Duitse competitie. Ngombo bij Düsseldorf, Mangala op huurbasis bij Dortmund. Maar nu is er een ommekeer. En Gossip Girl.

Maecky Ngombo gaat Fortuna Düsseldorf verlaten en op huurbasis spelen bij Milton Keynes in de Engelse derde klasse. En dus gaan ze elkaar misschien iets minder zien. Jammer, want ze hebben wel enkele leuke hobby's. De twee youngsters kijken in hun vrije uren vaak naar tv-series. En allebei zijn ze fan van een reeks die je niet meteen van jonge gasten zou verwachten, toch? “Ik kijk naar Gossip Girl, zogezegd een soap voor jonge vrouwen”, aldus Mangala in Sport/Voetbalmagazine.

“Als ik dat aan mijn vrienden zeg, dan word ik uitgemaakt voor doetje”, geeft hij aan. Waarop Ngombo in lachen uitbarst: “Het toeval wil dat ik ook zo’n fan ben van die serie. Ik schaam me daar ook niet voor. Het is de beste serie van de laatste jaren. Het is zo verslavend dat ik onlangs van nul ben herbegonnen.”

Bijzondere smaak van beide jonge Belgen. Of zitten de looks van Blake Lively, Leighton Meester, Jessica Szohr, Willa Holland en vele anderen er voor iets tussen? You know you love me, xoxo, Gossip Girl. Bloemlezing.

🎤I'm bringin' happy baaack. 🎼Yea-uh!🎤 ( Thank you @lorraineschwartz ) Een foto die is geplaatst door Blake Lively (@blakelively) op 20 Dec 2016 om 10:21 PST

#CafeSociety movie premiere!!!! See ya at the movies tomorrow! 🎞❤️📽❤️🎞 Een foto die is geplaatst door Blake Lively (@blakelively) op 14 Jul 2016 om 12:18 PDT

So excited to share some of my favorite looks for this season with @Timberland. Nothing like a fall weekend in Chicago! #timberland #moderntrail #ad Een foto die is geplaatst door Jessica Szohr (@jessicaszohr) op 31 Okt 2016 om 9:55 PDT

In case you missed it, check out my @JimmyChoo style diary http://bit.ly/1xBwDbt #ad Een foto die is geplaatst door Leighton Meester (@itsmeleighton) op 24 Apr 2015 om 8:52 PDT

will be buried in this suit (true story) 💯 Een foto die is geplaatst door Willa Holland (@willaaaahh) op 23 Okt 2016 om 4:49 PDT