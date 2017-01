'Misnoegde Gent-speler heeft clubs voor uitkiezen (Dubai, Standard, ...), maar kiest voor ... Genk'

Foto: © photonews

De afwezigheid van Jérémy Perbet in de Gentse selectie was voor de Slag om Vlaanderen één van de hoofdthema's. Vanhaezebrouck gaf tekst en uitleg achteraf, de clubs die hem willen staan alvast in de rij.

"Perbet heeft zelf gevraagd om te vertrekken. Hij was vragende partij, al enkele weken geleden", was Vanhaezebrouck duidelijk op zijn persconferentie na de wedstrijd in Gent tegen Club Brugge.

Ondertussen is duidelijk wie de kapers op de kust zijn. Er is interesse vanuit Dubai, waarheen Perbet een erg lucratieve transfer zou kunnen maken. Sportief gezien zijn er nog opties voor de 32-jarige spits van de Buffalo's.

Zowel Genk als Standard zouden een oogje hebben op de goaltjesdief, maar volgens onze informatie zijn het de Limburgers die over de beste papieren beschikken om hem vandaag nog binnen te halen.