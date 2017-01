Anderlecht heeft droevig nieuws te melden, sterkte René Weiler!

Anderlecht laat weten dat coach René Weiler per direct naar Zwitserland is afgereisd. De vader van de coach van paars-wit is maandag overleden. Wij wensen hem en zijn familie alle sterkte toe.

Anderlecht stuurde een persbericht rond met het droevige nieuws. "RSC Anderlecht deelt met droefheid mee dat de vader van coach René Weiler zopas overleden is. De coach is naar Zwitserland afgereisd om zijn familie bij te staan. Het bestuur, de staf, de spelers en het personeel van paars-wit willen de trainer veel sterkte wensen in deze moeilijke periode."

Ook wij willen via deze weg onze welgemeende en oprechte deelneming betuigen.