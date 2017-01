OFFICIEEL: Standard bevestigt de komst van Ndongala én Oekraïense belofte-international

Standard heeft één dag voor het verstrijken van de transferdeadline nog twee spelers aangetrokken. De 21-jarige Oekraïner Valeriy Luchkevych is een rechtsback en komt over van Dnipro Dnipropetrovsk. Dieumerci Ndongala komt over van AA Gent.

Luchkevych (11/01/1996) begon zijn professionele carrière bij Metalurh Zaporijia vooraleer hij in 2013 de overstap maakte naar FK Dnipro Dnipropetrovsk (68 wedstrijden/6 goals). De Oekraïense belofte-international maakte deel uit van de ploeg die in het seizoen 2014-2015 een succesvolle campagne in de Europa League beleefde en uiteindelijk de finale verloor van Sevilla FC.

"Valeriy is net 21 jaar geworden, maar heeft toch al ervaring opgedaan in de Oekraïense competitie en op het Europese toneel. Aangezien hij op de beide rechterflankposities uit de voeten kan, zal hij de concurrentie binnen de groep aanscherpen", zegt Olivier Renard over zijn de late wintertransfer.

Ook Dieumerci Ndongala komt op permanente basis naar Standard. De 25-jarige Congolese flankspeler, opgeleid bij Standard de Liège tussen 2007 en 2011, keert dus terug naar de Rouches nadat hij tussendoor actief was bij AS La Jeunesse Esch, URL Centre, Sporting Charleroi en KAA Gent. "De transfer is tot stand gekomen in een sfeer van wederzijds respect tussen alle partijen", schrijven de Rouches op de clubwebsite.