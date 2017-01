Peeters is de nieuwe assistkoning van de JPL: "Dat is nochtans een pak moeilijker dan voor een speler van Anderlecht of Club Brugge"

Foto: © photonews

Assists nummer 8 én 9 waren zaterdagavond een feit voor Stef Peeters. De Truienaar snoept zo de koppoisitie van Onur Kaya af in de ranking van de 'Pro Assist Century 21', en dat had hij zelf niet meer verwacht.

"Ik was de jongste matchen minder met de statistieken bezig omdat ik ook minder beslissend was", lachte Peeters na de 3-0-overwinning tegen KV Oostende. "Ik weet ook dat het voor een speler van STVV een pak moeilijker is dan voor iemand van Anderlecht of Club Brugge om tot het einde mee te strijden voor dat klassement."

Of ik ze beter trap dan Ivan Leko destijds? Dat laat ik aan jullie over

Toch blijft Peeters zijn statistieken vlotjes opkrikken. De Limburger gaf niet alleen negen assists, hij scoorde ook al vier keer. Tegen de Kustboys stichtte de middenvelder continu gevaar met zijn aartsgevaarlijke vrije trappen. Elke stilstaande fase die van zijn voet vertrok, was immers dreigend.

"Vandaag (gisteren, red.) wel. (lacht) Die stilstaande fases zijn nu eenmaal van cruciaal belang in het voetbal. Op de laatste oefensesie voor een wedstrijd trainen we altijd 15 tot 20 minuten langer op hoekschoppen en vrije trappen. Met succes, blijkt nu. Of ik ze beter trap dan Ivan Leko in zijn tijd? Dat laat ik aan jullie over." (knipoog)