Erg opvallend - Wim De Decker gespot op eersteklassewedstrijd: 'Hij weet niet waar hij aan toe is bij Antwerp, transfer op komst?'

Reuring en ongeloof bij de fans van Antwerp. Is hun succescoach op weg naar de uitgang bij The Great Old? Wim De Decker bekijkt alvast zijn opties voor na dit seizoen.

Feit is dat Wim De Decker dit weekend werd gespot op het degradatieduel tussen Waasland-Beveren en Westerlo. Niemand weet echter wat hij daar kwam doen.

Een scoutingsopdracht? Of kijken naar zijn toekomstige werkgever? Volgens Het Nieuwsblad mag het tweede niet als optie worden vergeten, want "De Decker weet niet waar hij volgend seizoen aan toe is."

De krant voegt er fijntjes aan toe dat Janevski op het einde van dit seizoen einde contract is bij Waasland-Beveren. Trekt De Decker naar het Waasland? De komende weken zullen duidelijkheid moeten brengen.