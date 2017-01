Maak u klaar voor Transfer Deadline Day: via Voetbalkrant.com en Eleven Sports mist u niets van de laatste ontwikkelingen!

Morgen is het eindelijk zover: Transfer Deadline Day. Bij Voetbalkrant.com zit u op de eerste rij voor alle ontwikkelingen op de transfermarkt. Van 7 uur 's ochtends tot middernacht staan we samen met Eleven Sports voor u paraat.

De slotdag van de mercato heeft iedere keer opvallende wendingen in petto. Dankzij Voetbalkrant.com hoeft u niets van de laatste deals in binnen- en buitenland te missen.

Vanuit de studio's van Eleven Sports gaan we op verschillende momenten LIVE op Facebook voor een laatste stand van zaken op de transfermarkt. Welke clubs slaan een ultieme slag en wie vindt alsnog onderdak bij een nieuwe ploeg? U verneemt het meteen via onze kanalen.

Stel uw vragen aan Gilles De Bilde

In de vooravond gaan we ook aan tafel zitten met analist Gilles De Bilde. Wat mogen we verwachten van de nieuwkomers in de Jupiler Pro League en wat staat er in de laatste uren te gebeuren? De ex-Gouden Schoen geeft een antwoord op al uw vragen!