Vrouwen Anderlecht lieten nog niet alle kwaliteit zien: "Titeldroom nog niet weg, maar ..."

Foto: © Louis Evrard

Anderlecht staat voorlopig tussen de mensen halfweg de competitie. In 2017 kan de stap misschien wel gezet worden richting een titel. Vooraf hadden wij paars-wit op een gezet in onze prognose, maar de kwaliteit kwam er nog niet altijd uit.

“We hebben 10 punten laten liggen in de eerste ronde van de heenronde”, aldus Heleen Jaques. We mogen dus spreken van een moeilijke start, maar we hebben wel al flink wat progressie gemaakt doorheen het seizoen. En we hebben nog alles in eigen handen bij het begin van 2017.”

“We staan op vijf punten van Gent én we spelen nog twee keer tegen hen en Standard, dus alles is nog mogelijk. We hebben er extra scorend vermogen bijgekregen met Yana Daniëls en Tine De Caigny, dus moeten we nu de trainingsarbeid naar het veld brengen tijdens de wedstrijden.”

“De titeldroom? Die is zeker niet weg, maar we moeten de voetjes op de grond houden en realistisch blijven. We mogen onze goede organisatie niet uit het oog verliezen en moeten er in alle wedstrijden staan. De toppers met Gent, Standard en Genk worden belangrijk, maar ook tegen de ‘kleintjes’ moeten we er staan.”

“OH Leuven is progressie aan het maken, zij en Tienen en Heist spelen ook vanuit de organisatie en dat is soms moeilijk te ontwrichten. Maar we staan er als team en op training is ons niveau ook fel vooruit gegaan. De kwaliteit is er, maar we moeten die op het juiste moment uitspelen. We worden fysiek sterker en dan gaat de concentratie omhoog tijdens de match om de juiste keuze te blijven maken.”