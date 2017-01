Er mag niet zoveel meer gebeuren bij Anderlecht met zijn Belgen

Anderlecht liet Wout Faes vandaag richting Heerenveen vertrekken. Dat betekent dat er nog een Belg minder in de kern zit. En er moeten er minstens zes op het wedstrijdblad staan.

Anderlecht had al niet zoveel Belgen meer na het vertrek van Davy Roef. Met Olivier Deschacht, Leander Dendoncker, Youri Tielemans, Frank Boeckx, Massimo Bruno en Wout Faes stonden er afgelopen weekend exact zes op het wedstrijdblad. Daar valt Faes nu af, maar met de terugkeer van Frank Acheampong (beschouwd als voetbalbelg) komen ze weer aan hun quota.

Daarnaast hebben ze nog Jorn Vancamp en Hannes Delcroix in de wachtkamer zitten. En als Andy Najar terugkomt uit blessure hebben ze er nog eentje bij, want - wat er ook elders verschenen is - Najar wordt ook beschouwd als voetbalbelg. Toch mag er niet al te veel meer gebeuren met de Belgen, want echt dik zitten ze er niet in.