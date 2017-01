'Anderlecht gaat verdediger op huurbasis overnemen'

Foto: © photonews

Het is koffiedik kijken wat er nog te gebeuren staat bij Anderlecht de volgende uren. En het draait allemaal rond de verdediging. Nu kondigen ze in Tunesië aan dat er een akkoord is bereikt met een nieuwe verdediger.

Anderlecht werd de voorbije week al gelinkt aan Karim Rekik, één keer Nederlands international en spelende voor Olympique Marseille. Rekik heeft Tunesische roots en nu laat Tunesian Football weten dat paars-wit een akkoord heeft bereikt met de Nederlander. Het zou gaan over een huur tot het einde van het seizoen.

Dit is nog niet bevestigd, maar het zou natuurlijk wel betekenen dat Kara Mbodji in de laatste uren toch nog vertrekt. Ook daar is het afwachten op meer nieuws, maar we blijven het opvolgen.