Ex-spits uit eerste klasse kon weg, maar blijft zeker tot het einde van het seizoen bij Beerschot-Wilrijk

Foto: © jan mees

Bjorn Ruytinx speelt zeker tot het einde van dit seizoen bij KFCO Beerschot-Wilrijk. De 36-jarige aanvaller kon weg, maar wil graag bij de leider in de hoogste amateurafdeling blijven.

KFCO Beerschot-Wilrijk is aan een geweldige reeks bezig in de hoogste amateurafdeling, maar Bjorn Ruytinx had daar (nog) geen groot aandeel in. Door enkele blessures en de stevige concurrentie in de punt van de aanval kwam El Toro dit seizoen nog maar aan 23 speelminuten verspreid over die korte invalbeurten.

De 36-jarige aanvaller werd gisteren uitdrukkelijk gelinkt aan Olympia Wijgmaal, dat negende staat in tweede amateur. Maar Ruytinx, ex-OHL en KV Oostende, liet aan onze redactie verstaan dat hij helemaal nergens heen gaat en het huidige seizoen zal afmaken bij Beerschot-Wilrijk, waar hij nog een contract heeft tot medio 2018.