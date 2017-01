Club Brugge zkt flankspeler (m), met talent en snelheid. Meteen inzetbaar = troef, talenkennis onbelangrijk

Club Brugge lijkt over de beste papieren te beschikken om ook in 2017 hoog te mikken in de Jupiler Pro League. Maar: een winger mag/moet er toch nog wel bij. Want op die positie zitten ze wat krap.

Vanaken, Vormer, Diaby, Vossen, Immers en nog anderen: ze speelden allemaal wel al eens op de flank om te depanneren. Maar ze hebben geen actie in huis zoals Limbombe, Izquierdo en Refaelov dat kunnen. Die eerste is geblesseerd, dus zit Club Brugge wat krap op die positie.

Tal Ben Haim lijkt de gedroomde nieuwkomer, maar hij is duur. Een bod van vier miljoen euro is gedaan, maar als dat onvoldoende blijkt? Dan heeft blauw-zwart flink wat andere opties in de hoed zitten. De 22-jarige Argentijn Martin Benitez staat op het verlanglijstje, er zou al een bod zijn binnengebracht bij Independiente.

Ook aan Bakkali en Junior Edmilson werd de voorbije dagen gedacht, maar zij wilden niet naar Club Brugge komen. Nog twee opties over dus voor Club? Of zit er nog iemand met het goede profiel klaar in de ladenkast indien nodig?