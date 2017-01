Ook het Virton van Frank Defays kon Beerschot-Wilrijk niet afstoppen: "Aanvaarden dat ze sterker zijn, zowel op papier als op het veld"

Foto: © jan mees

Excelsior Virton verloor zaterdag met 3-0 van Beerschot-Wilrijk. De ploeg van coach Frank Defays werd nochtans nooit weggespeeld door de leider in eerste amateur. De achterstand op titelfavoriet Beerschot-Wilrijk wordt intussen wel elke week groter.

"We kwamen hier om een resultaat neer te zetten om terug wat spanning in het kampioenschap te brengen", zei Virton-coach Frank Defays na de verloren wedstrijd op het Kiel. "Maar soms moet je aanvaarden dat de tegenstander sterker is. Zowel op papier als op het veld."

"Ik denk dat we met de juiste mentaliteit en met veel lef speelden. Maar je ziet aan alles dat Beerschot-Wilrijk verder staat dan onze ploeg. Hun ervaren spelers voetballen zo'n partij op een volwassen manier uit. Ze hebben dan ook een profstatuut, veel supporters en een groot stadion", klonk het bij Defays. Virton staat ondanks de nederlaag nog steeds vierde in het klassement, op 18 (!) punten van Beerschot-Wilrijk.

Toch tevreden

De voormalige kapitein van Sporting Charleroi zegt dat zijn ploeg er alles aan gedaan heeft om iets te rapen op het Kiel. "Wij zijn een amateurploeg, maar ik ben toch heel tevreden met wat mijn spelers hier hebben laten zien. We hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt omdat Beerschot sterker is. Zo simpel is het."