EXCLUSIEF: DONE DEAL: Club haalt miljoenentransfer

Pakt Club Brugge op Transfer Deadline Day uit met een opmerkelijke dubbelslag? Het zou zomaar kunnen. Volgens de laatste berichten is blauw-zwart rond met maar liefst twee spelers.

Hoewel het nog wachten is op officieel nieuws uit Brugge, bestaat er volgens onze informatie geen twijfel meer over: Tal Ben Haim speelt binnenkort in België. Club Brugge betaalt zomaar eventjes 4 miljoen euro voor de Israëli. Een bedrag dat naar verluidt door middel van diverse bonussen (in verschillende competities) nog kan oplopen tot 5 miljoen.

Ook Benitez nog?

Dat zou overigens niet de enige transfer zijn die Club nog gaat realiseren. Het Argentijnse Gol De Vestuario meldt namelijk dat Martin Benitez zijn laatste wedstrijd voor Independiente heeft gespeeld. De 22-jarige flankaanvaller zal zijn geboorteland inruilen voor een avontuur bij… Club Brugge. Vorig jaar stond Martinez nog in de belangstelling van... Real Madrid.

En zo zou Michel Preud’homme er maar liefst twee nieuwe wingers bij krijgen. Benitez zou op huurbasis worden overgenomen. Hoe lang Club Benitez zou kunnen huren en of het een aankoopoptie kan bedingen, is nog niet duidelijk. Meer details over de overgang zijn er momenteel nog niet bekend en het blijft ook nog steeds op officieel nieuws wachten. En wie weet komt Martinez ook gewoon niet als Ben Haim wél komt...