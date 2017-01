Drukke transferdag bij Oostende: Cyriac op weg naar... Engeland

Foto: © Photonews

KV Oostende staat nog voor een drukke transferdag. Niet enkel over Landry Dimata moet er onderhandeld worden, ook een deal over Gohi Bi Cyriac zit in de pijplijn.

Cyriac heeft een serieus bod van het Engelse Fulham gekregen en Oostende lijkt geneigd om het te aanvaarden. Cyriac is sinds de doorbraak van Dimata geen onbetwist titularis meer en had al verscheidene aanbiedingen uit het Midden-Oosten op zak. Die deal ging echter niet door omdat Oostende om en bij de 3 miljoen vroeg voor de aanvaller.

Dat risico wilden ze daar met zijn blessureverleden niet lopen, maar Fulham wil dat wel doen. Een deal zit er vandaag aan te komen. Mogelijk komt er in dat geval nog een extra aanvaller naar Oostende. En laten we ook niet uitsluiten dat Oostende toch nog de piste Lombaerts in het oog houdt als er zoveel geld binnenkomt...