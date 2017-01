OHL-invaller kritisch na desastreuze eerste helft: "Hebben als U17's gespeeld"

Oud-Heverlee Leuven speelde vrijdag een desastreuze eerste helft tegen Lierse en stond zo al snel 0-3 achter. In de tweede helft herpakten de Leuvenaars zich, maar het werd uiteindelijk 2-3 in het voordeel van de 'Pallieters'. De play-downs lijken zo onvermijdbaar voor OHL.

Dennis van Wijk greep in tijdens de rust en bracht met Esteban Casagolda en Yannick Loemba twee nieuwe krachten. "De betere tweede helft kwam er niet alleen door mij", zegt Loemba. "In de eerste helft waren we echt nergens. We hebben voor de pauze als U17’s en als amateurs gespeeld."

"Ik heb geen verklaring waarom we zo slap speelden. Na de pauze hebben we getoond dat het wel lukt tegen een ploeg als Lierse. Bovendien heeft de scheidsrechter ons niet geholpen, maar we waren gewoon slecht. Er resten ons nu nog vier matchen. Maar het zal heel moeilijk worden", beseft de flankspeler.

"Je mag hier dan nog Preud’homme of Mourinho op de bank zetten, het is gewoon een mentaliteitsprobleem bij ons"

Volgens Loemba is het ook een probleem qua mentaliteit. "Je mag hier dan nog Preud’homme of Mourinho op de bank zetten, het is gewoon een mentaliteitsprobleem bij ons. Een coach zal hier geen mirakels verrichten, het is aan ons om het te doen."