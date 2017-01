Als Lombaerts vertrekt, ligt verrassende Belgische club in kopgroep

Nicolas Lombaerts heeft nog een kans om deze wintermercato - eindelijk - weg te geraken bij Zenit St.-Petersburg. De verdediger heeft opties te over en ook een Belgische ploeg blijft zich mengen in de debatten.

Er zijn wel aanbiedingen, maar die worden door alle betrokkenen angstvallig stil gehouden. Pas als er een akkoord is bereikt, zal er over gecommuniceerd worden, uit angst dat de deal opnieuw op een sisser zou aflopen. De kans dat Lombaerts nog vertrekt wordt geschat op fiftyfifty.

West Bromwich Albion - zoals geciteerd in de Engelse pers - is niet echt een gegadigde. Vandaag zal er wel nog een flinke strijd losbarsten tussen verschillende clubs in België, Turkije, Engeland, ... Maar Zenit wil graag eerst een vervanger binnen rijven voor de verdediger, voor ze overgaan tot een verkoop.

Als dat toch nog zou gebeuren, dan is KV Oostende de ploeg in de Jupiler Pro League met het meeste kans. Marc Coucke wil play-off 1 absoluut niet missen en wil daartoe nog investeren in zijn team. De komst van Lombaerts schatte hij vooraf in als erg klein, maar achter de schermen probeert hij hem zeker los te weken. Maar het blijft zoals gezegd een hele dag bang afwachten en communicatie zal er pas zijn als een deal gesloten is.