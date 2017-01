Soap Leon Bailey eindelijk ten einde, Genk breekt alle records (voorbij Benteke, De Bruyne, Courtois, ...)

De transfersoap van Leon Bailey? Het was misschien wel dé zaak die het langste van allemaal aansleepte de voorbije dagen. Maar nu is het prijs én doet Genk opnieuw een geweldige duit in het zakje.

Het heeft lang geduurd, maar Bayer Leverkusen heeft de Jamaïcaan nu ook echt vastgelegd tot 2022. En zo is er een einde gekomen aan een lange soap voor de ex-speler van Racing Genk. Bailey zelf is opgetogen: "Hier wil ik de volgende stap in mijn carrière zetten, want dit attractieve voetbal staat me enorm aan."

Met de deal is een grote transfersom gemoeid. Minstens 11 miljoen euro volgens de Duitse pers, al kan het bedrag via allerhande bonussen nog oplopen tot 15 miljoen euro. Sommigen spreken zelfs van tot 20 miljoen euro, maar sowieso heeft Genk opnieuw een geweldige zaak gedaan.

Samen met Ndidi - die voor bijna 18 miljoen euro verkocht werd aan Leicester City - heeft Genk deze winter dus al om en bij de 30 miljoen euro op de bankrekening mogen bijschrijven. En dat bedrag kan de komende jaren enkel nog groeien.

Opmerkelijk: Benteke, Courtois en De Bruyne werden voor veel minder geld verkocht. We volgden de cijfers van Transfermarkt.de, doorgaans een betrouwbare bron. Het bedrag van Bailey kan nog (veel) hoger oplopen.