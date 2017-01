Sterkhouder Zulte Waregem dan toch niet weg?

Foto: © photonews

Rond Zulte Waregem gonsde het deze morgen nog van de geruchten. Aanvaller Mühren is er al, een sterkhouder lijkt dan toch te blijven.

Bij Zulte Waregem hebben ze weet van de interesse voor Lerager, maar liep er nog geen officieel voorstel binnen. Men verwacht er dan ook dat de Deen ook na vanavond nog in het bordeaux-groen-wit van Zulte Waregem te zien is.

Er waren ook geruchten over een mogelijke overstap van Sidy Sarr naar Zulte Waregem, om als doublure voor Soualihou Meïté ingezet te worden, maar ook daar is helemaal geen sprake van aan de Gaverbeek. De geruchten kwamen er na een foto van Sarr op sociale media in een shirt van Zulte Waregem. Hij wisselde van shirt met Meité en had het even aan.