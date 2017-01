Lombaerts wordt nu 'gegijzeld' door eigen coach

Het wordt een spannende dag voor Nicolas Lombaerts. De verdediger kan direct een contract tekenen bij KV Oostende, maar in Rusland ligt het weer bijzonder moeilijk.

Een transfer van Nicolas Lombaerts naar Oostende is al sinds de zomer de natte droom van voorzitter Marc Coucke. Toen werd hij echter afgeremd door Yves Vanderhaeghe, die zijn twijfels had over hoe de komst van de Rode Duivel de groepsdynamiek zou beïnvloeden. Maar nu staan aan de Kust alle neuzen in dezelfde richting over de komst van de linksvoetige verdediger.

Maar zoals gewoonlijk is het weer bij Zenit dat het probleem ligt. Niet over de transferprijs, maar wel over de komst van Branislav Ivanovic. Indien de verdediger overkomt van Chelsea zou Lombaerts mogen vertrekken. Probleem: het is het bestuur van de club die de transfer wil doordrukken, trainer Mircea Lucescu wil hem eigenlijk niet. Een echte machtsstrijd tussen de twee is dus aan de gang.

Lucescu heeft alles in handen

En daar kan Lombaerts dus weer de dupe van worden. De 31-jarige international wordt door Lucescu gezien als een waardig alternatief voor zijn basisspelers, Ivanovic beschouwt hij over zijn top heen. Maar de man heeft een grote naam en zou dus voor problemen kunnen zorgen indien hij niet speelt... Als de coach zijn toestemming geeft, mag Lombaerts alsnog vertrekken To be continued...