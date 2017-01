Biglia knalt Inter uit de Coppa, Lukaku mag invallen

In de Coppa Italia stond er vanavond een echte kraker op het programma tussen Inter Milan en Lazio Roma. Lucas Biglia was uiteindelijk de grote held.

Lazio kwam in de loop van de wedstrijd 0-2 voor via Felipe Anderson en Lucas Biglia. Die laatste maakte het af vanop de stip. Miranda bracht z'n team in de problemen op die fase door een rode kaart te slikken.

Toch kwam Inter opnieuw in de wedstrijd toen ook Stefan Radu een tweede gele kaart onder z'n snufferd kreeg. Brozovic zorgde goed zes minuten voor tijd nog voor spanning, maar Lazio hield uiteindelijk stand. Jordan Lukaku mocht invallen.