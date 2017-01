VIDEO: Mignolet slikt op héél dwaze manier tegengoal tegen Chelsea: "Hij stond te slapen!"

Simon Mignolet begon tegen Chelsea vanavond niet al te goed aan de wedstrijd. Al na 24 minuten knalde David Luiz een vrije trap tegen de touwen, Mignolet was er nog niet klaar voor.

Mignolet leek nog zijn muur op te stellen toen David Luiz al trapte. Het doelpunt werd goedgekeurd, aangezien ook de scheidsrechter al gefloten had. Het zorgde voor een lullig beeld voor de Liverpool-doelman. Bekijk hieronder de beelden. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Op Twitter wordt er uiteraard stevig gereageerd.

The best Mannequin challenge you'll ever see from Simon Mignolet pic.twitter.com/hIvJs6Kx9t

What was Mignolet looking at when Luiz hit it? Ref blew the whistle, wasn't even ready..0-1. Against run of play. Let's keep going boys