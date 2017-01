Beerschot-doelman houdt al voor de twaalfde keer de nul: "Altijd attent zijn voor die ene kans"

Foto: © jan mees

Michael Clepkens hield zaterdag tegen Virton al voor de twaalfde keer in negentien competitiewedstrijden de nul. De 30-jarige doelman van Beerschot-Wilrijk wil echter nog niet beginnen rekenen.

"Vandaag heb ik geen enkele échte redding moeten doen", klonk het bij Mika Clepkens na de 3-0 zege tegen Excelsior Virton. "Ze speelden veel hoge ballen en ik moest af en toe tussenkomen op een corner. Maar ik blijf altijd attent."

"Je probeert gewoon gefocust te blijven voor die ene kans van de tegenstander", aldus Clepkens. "Of ik het koud heb gehad? Ik hou mezelf in zo'n wedstrijd wel bezig, hoor. Ik praat veel met mijn verdedigers en wil zoveel mogelijk over de grond uitvoetballen."

Slecht veld

Aan het einde van de eerste helft zorgde Clepkens dan maar zelf voor wat opwinding. Hij trapte een vrijschop over zijn eigen achterlijn. "Ik wou snel spelen, maar raakte de bal iets te veel met de wreef. Gelukkig viel er geen doelpunt uit de hoekschop die daarop volgde. Ach, dat kan gebeuren. Het veld lag er ook niet fantastisch bij", maakte Clepkens zich niet druk.

Elf opeenvolgende zeges, twaalf keer de nul. Het wordt stilaan eentonig voor Beerschot-Wilrijk. "Maar we mogen in deze reeks zeker nog niet beginnen rekenen. Wij moeten gewoon elke week onze plicht doen en hopen dat de concurrenten punten laten liggen", besloot Clepkens.