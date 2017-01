Moussa Dembélé countert speculaties over sensationele transfer naar Chelsea met verwijzing naar The Wolf of Wall Street

Foto: © photonews

Moussa Dembélé leek deze winter een toptransfer te realiseren. Dinsdag wakkerden de speculaties rond de 20-jarige goudklomp nog wat aan toen hij in Londen opdook.

Al snel werd Dembélé aan enkele Premier League-clubs. Sky Sports maakte zelfs gewag van een bod van 40 miljoen euro door Chelsea. Uiteindelijk zakte de aanvaller naar de metropool af om zijn gehavende knie te laten onderzoeken. In de vooravond nam de Fransman alle twijfels weg met een geniale tweet verwijzend naar The Wolf of Wall Street.

Dembélé kent een geweldig seizoen bij Celtic. Alle competities opgeteld scoorde hij al twintig keer. Nu gaat hij ook de komende maanden zijn teller aandikken voor Celtic.