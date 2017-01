Anderlecht heeft 'Plan B' klaar moest Kara nog vertrekken

Foto: © photonews

Komt er vandaag nog een transfer van Kara Mbodji? Crystal Palace lijkt dichtbij een nieuwe verdediger te staan, maar Leicester City is nog in de running. Anderlecht houdt alvast een optie achter de hand indien er nog schot in de zaak komt.

Crystal Palace is druk aan het onderhandelen met Mamadou Sakho van Liverpool. Daar lijken ze dus de piste Kara verlaten te hebben. Anderlecht houdt echter nog rekening met een last minute bod op zijn Senegalese verdediger. Indien de gevraagde transfersom op tafel komt, lijkt het heel moeilijk om Kara in Brussel te houden.

En dan zou wel eens Nikola Milenkovic terug in beeld kunnen komen. De 19-jarige verdediger van Partizan Belgrado werd eerder al gelinkt aan paars-wit, maar daar houden ze nu het nummer van zijn manager dichtbij om in het slechtste geval nog gauw een transfer te kunnen regelen. De man moet wel minstens 4 miljoen kosten en kan dus enkel aangetrokken worden bij een transfer van Kara.

Optie twee: Schar

De andere optie is Fabian Schär, landgenoot van René Weiler. De Zwitser van 2 is een veel goedkopere oplossing dan Milenkovic. Hij komt momenteel uit voor 1899 Hoffenheim.