Ons team van de week in de Super League: Gent hofleverancier, ook Heist, OHL, Genk en Anderlecht spelen mee

Speeldag 15 in de Super League is helemaal voorbij, speeldag 16 komt er op dinsdagavond aan. Hoog tijd om dus nog even terug te blikken naar de bepalende speelsters van de drie wedstrijden. En dat doen we zoals bij de mannen met een veldje.

Doelvrouw:

In doel was het deze week niet makkelijk om te kiezen, maar we kozen uiteindelijk voor Diede Lemey. Niet dat ze tegen Genk erg veel ballen moest pakken, maar ze was wel belangrijk in de 1-0 zege.

Verdedigsters:

In de verdediging posteren we deze week vier speelsters. Lore Vanschoenwinkel speelde in moeilijke omstandigheden en donkere weken een prima wedstrijd, Lien Haverals toonde opnieuw haar snelheid bij Heist, Vanhamel leidde de defensie bij OH Leuven en Deloose stond opnieuw stevig bij Anderlecht.

Middenveld

Het middenveld dan, waar Gent heerste. Petra Baldewijns deed het goed voor OH Leuven, maar ons viel toch vooral de snelheid op de flank van Dhont op en verder de manier waarop Iliano op weg is naar haar beste vorm en ook Van Belle en Van Wynendaele leuke dingen lieten zien.

Aanvalsters

Amber Maximus mag nog een speeldag langer kamperen voorin, want zij deed het ook opnieuw prima en besloot 2016 in de goede vorm. Kan zij (en de rest van Gent) die lijn doortrekken in 2017?

Het team ziet er dan als volgt uit: