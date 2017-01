'Standard én Moeskroen komen zich nog mengen, maar Gent-speler heeft voor Genk gekozen'

De afwezigheid van Jérémy Perbet in de Gentse selectie was voor de Slag om Vlaanderen één van de hoofdthema's. Vanhaezebrouck gaf tekst en uitleg achteraf, de clubs die hem willen staan alvast in de rij. De keuze lijkt ook helemaal gemaakt.

"Perbet heeft zelf gevraagd om te vertrekken. Hij was vragende partij, al enkele weken geleden", was Vanhaezebrouck zondag al duidelijk op zijn persconferentie na de wedstrijd in Gent tegen Club Brugge.

De interesse uit Dubai kenden we al, terwijl ook Genk en Standard de goaltjesdief graag willen binnenhalen. Verder heeft nu ook Moeskroen alles op alles gezet om zich in operatie redding te versterken met Perbet.

De keuze van de spits lijkt echter gemaakt: hij wil naar Racing Genk. Op die manier zou AA Gent na Ndongala richting Standard opnieuw een speler laten vertrekken naar een concurrent.