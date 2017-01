OFFICIEEL: Genk heeft opvolger Leon Bailey beet

Foto: © photonews

Racing Genk heeft de opvolger van Leon Bailey beet. Het wordt de Nederlander Jean-Paul Boetïus, zoals eerder aangekondigd. De snelle flankaanvaller komt over op huurbasis van FC Basel.

Trainer Albert Stuivenberg kent Boetïus nog van bij Jong Oranje en gaf aan dat hij hem absoluut wou als opvolger van de vertrokken Leon Bailey. Genk neemt hem tot het einde van het seizoen over van FC Basel, met optie tot aankoop.

De 22-jarige aanvaller verruilde in 2015 Feyenoord voor FC Basel voor zo'n 2 miljoen euro, maar kwam er dit seizoen niet verder dan 74 minuten in twee competitiewedstrijden. Met de komst van Boetïus is de transfermercato van Genk normaal gezien afgerond.