Ryan debuteert in halve finale, Vanderhaeghe grijpt in

Bij Genk is Timothy Castagne fit voor de strijd na de flinke elleboogstoot van zaterdagavond. Mathew Ryan debuteert onmiddellijk voor Genk. Bij Oostende zien we met Capon, Musona, Godeau en Rozehnal een pak nieuwe namen aan de aftrap in vergelijking met afgelopen weekend.

De blauwhemden kunnen de beste papieren voorleggen. In de heenwedstrijd (1-1) scoorden zij een belangrijk uitdoelpunt en straks geniet Genk het thuisvoordeel. Beide ploegen zijn erop gebrand om die finale te halen. Oostende heeft op zijn beurt een stuk meer ervaring in zijn kern.

Genk haalde op de valreep nog een extra troef in huis: Mathew Ryan. Het wordt uitkijken naar de terugkeer van de doelman op de Belgische velden. Hij kan vanavond al belangrijk zijn. Naast Bizot moet Genk ook Karelis lange tijd missen.

Met het mes tussen de tanden

Ook bij Oostende is de bekerdroom bijzonder groot. De recente prestaties van de Kustboys waren ondermaats en dus vraagt coach Yves Vanderhaeghe om een reactie. "Iedereen moet met het mes tussen de tanden spelen. Het ontbreekt ons aan mentaliteit", klinkt het in aanloop naar deze halve finale. Marusic is geschorst.

