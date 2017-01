Anderlecht pakt uit met héél opmerkelijke transfer van... Westerlo

Anderlecht heeft er nog een spits bijgehaald. De recordkampioen pakt uit met een wel heel opmerkelijke transfer. Silvère Ganvoula wordt weggehaald bij Westerlo.

Al is het wel een transfer voor volgend seizoen. Ganvoula mag het seizoen afmaken bij Westerlo, dat in volle degradatiestrijd verkeert. Ganvoula is een sterke, snelle aanvaller, waar wel technisch nog wat werk aan is.

De transfer moet gezien worden als een optie moest Teodorczyk deze zomer vertrekken. De Pool heeft al interesse gewekt van verschillende buitenlandse clubs. Anderlecht heeft tot mei om de aankoopoptie te lichten, maar gaat dat zeker doen. Al is het twijfelachtig of hij volgend seizoen nog in het Astridpark speelt.