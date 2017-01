Het blijft stil bij Lokeren op Deadine Day: Wat met Patosi?

Foto: © photonews

Ayanda Patosi zit nog steeds op een zijspoor bij Lokeren en daar lijkt ook op deze Transfer Deadline Day niets aan te veranderen. Sporting Lokeren is immers klaar.

Het huiswerk is af bij Lokeren, waar met Gary Martin en Mohamed Ofkir twee aanvallende krachten binnengehaald werden. Alexy Bosetti, nog een aanvaller, werd genoemd in Franse bronnen, maar daar is niets van aan. "Ik ken die zelfs niet", bevestigt Willy Reynders ons.

Verder blijft ook de situatie van Patosi ongewijzigd. De aanvallende middenvelder heeft zijn krediet bij Lokeren opgebruikt, maar er zou geen enkele interesse zijn voor de Zuid-Afrikaanse balvirtuoos van de Waaslanders.