Standard versterkt zich met 18-jarige middenvelder... voor de toekomst

Standard heeft zich versterkt met een aanvallende middenvelder. Het lijkt wel een versterking voor de toekomst, want Moussa Djenepo is pas 18 jaar. Hij komt op uitleenbasis met een optie tot aankoop.

Djenepo komt over van Yeelen Olympique, een Malinese club die zich toelegt op de ontwikkeling van jonge talenten. "Moussa is een heel veelbelovende jonge aanvallende middenvelder", verklaarde Olivier Renard over de transfer. "Dit moet gezien worden in het kader van de toekomst."

"We hebben nu de mogelijkheid om hem gedurende verschillende maanden te testen op voetbalkwaliteiten, maar ook op niveau van aanpassing aan de omgeving. En dan kunnen we zien of de condities er zijn om de samenwerking te verlengen."