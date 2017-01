Verrassing: Standard haalt niet twee, maar drie spelers van TP Mazembe

Standard heeft nog drie extra versterkingen voorgesteld. Alledrie komen ze van TP Mazembe en worden ze gehuurd met aankoopoptie.

"In het kader van een samenwerking tussen beide clubs hebben Standard de Liège en TP Mazembe een akkoord bereikt voor de uitleenbeurten (met aankoopoptie) van Merveille Bokadi, Jonathan Bolingi en Christian Luyindama", klinkt het bij de Rouches.

Merveille Bokadi, geboren op 21 mei 1996 in Kinshasa, is een middenvelder die prof is bij TP Mazembe sinds 2013 en recent actief was op de Africa Cup met de Democratische Republiek Congo. Jonathan Bolingi, geboren op 30 juni 1994 in Kinshasa, is een aanvaller die sinds 2014 bij TP Mazembe speelt en ook deelnam aan de Africa Cup met Congo.

Christian Luyindama, geboren op 8 januari 1994 in Kinshasa, is een verdediger die sinds 2015 bij TP Mazembe actief is.