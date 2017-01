Standard heeft grote doelen: "We willen een nieuwe titel"

Foto: © photonews

Voor de speelsters in de Super League begint dinsdagavond het tweede deel van de competitie. Voor Gent en Standard staat meteen een érg belangrijk duel op het programma.

Om te beginnen: de wedstrijd tussen Gent en Standard wordt vanavond gespeeld om 20.30 uur in Wondelgem (Neptunus). Bij de Buffalo's hopen ze op erg veel supporters. "Minstens 500 als het even kan", lieten ze zich ontvallen bij AVS. Een duidelijk statement om nog eens voor een vol huis te zorgen.

Gent heeft momenteel vijf punten meer dan Standard, dat dus met een duidelijk doel zal afzakken naar Gent: de kloof verkleinen. Dan moeten ze dus eigenlijk winnen, al zal dat niet meteen makkelijk zijn. Bovendien moeten beide teams ook nog zeker rekening houden met Anderlecht én het seizoen is nog lang.

Vooraf schatten we Standard in op plek 2, de plaats waar ze nu ook staan. "Het was opnieuw helemaal anders en we moesten ook een aantal nieuwe speelsters inwerken", besefte Davinia Vanmechelen in gesprek met Voetbalkrant.com. Coutereels en Philtjens, het zijn maar twee van de vele vertrekkers bij de Rouchettes.

En toch: "We gaan ook dit seizoen opnieuw voor de titel. We willen opnieuw kampioen worden én Champions League spelen. Makkelijk zal dat zeker niet worden, maar we moeten elke wedstrijd opnieuw knokken en de matchen naar ons hand proberen te zetten." Toch beseffen ze ook bij Standard dat het een spannende competitie kan worden. Maar vorig seizoen werd voor de play-offs ook niet over Standard gesproken ... en plots gingen ze nog op en over Lierse en Anderlecht.