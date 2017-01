Super League: Standard wint de topper in Gent en trapt spanning terug in competitie

Foto: © Louis Evrard

Dé topper van de speeldag stond op het programma in Wondelgem tussen Gent en Standard. De leider wilde de Rouchettes indien mogelijk nog op meer dan vijf punten zetten, maar dat lukte niet.

Meer dan 500 supporters waren gevraagd vooraf? Die kregen ze ook in een kolkend Neptunusstadion. Er waren zelfs enkele fans van de harde kern afgezakt om de wedstrijd wat extra cachet te geven. Ze vuurden hun Buffalo's aan, zongen liederen om de tegenstander te plagen en minuut 52 stond in het teken van Luc De Vos en Gorki.

Voetbal dan? Dat kwam in de eerste helft vooral van de bezoeksters. Niet dat ze écht zo gevaarlijk waren, maar toch: Laura Gorniak mikte op de lat, Davinia Vanmechelen op de paal. De dreiging was er wel en bovendien stond Standard toen al 0-1 voor. Met een gelukje, dat wel.

Doelvrouw Evrard had pech bij een terugspeelbal, kreeg die niet ver genoeg weg en Cranshoff was er als de kippen bij om het cadeau in ontvangst te nemen. Een vroege voorsprong, waardoor Gent nog meer moest komen - en daar had het het vaak lastig mee.

De Buffalo's probeerden wel, maar veel verder dan een vrije trap via Iliano kwamen ze niet in die eerste 45 minuten. Knap gered van Lichtfus, dat wel. De Rouchettes zetten continu hoog druk en wisten zo Gent een paar keer in de problemen te brengen, al kwam de thuisploeg bijwijlen wel met de knapste combinaties.

Na de koffie hetzelfde spelbeeld. Wijnants trapte net voorlangs, Cranshoff vond de paal op haar weg en Biesmans trapte een open kans van dichtbij over. Gent probeerde wel, maar zat te vaak vast om echt grote kansen te ontwikkelen. Aan de overkant was het tien minuten voor tijd na een hoekschop via een Gents been wel raak: 0-2 en match gespeeld.

In een bits duel - veel fouten, trapjes, botsingen, ... - gingen de Buffalo's voluit naar voren. Dat leverde nog de aansluitingstreffer op via Van Belle - of was de bal al over de lijn via de paal? Een puntje meekapen zat er echter niet meer in, Gent ziet de voorsprong op Standard zo teruglopen tot twee punten. Het gaan nog spannende weken en maanden worden in de Super League, zoveel is nu al duidelijk.