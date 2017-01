Transfer Deadline Day - een overzicht van alle buitenlandse transfers: Pepe naar China, Jesé, El Ghazy, Dembele, Ivanovic, Lombaerts, ...

31 januari: transfer deadline day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte van de buitenlandse activiteit!

12u02 Pepe naar China

Wordt de Portugees Pepe de zoveelste (voormalige) topspeler die eieren voor zijn geld kiest? Hebei China Fortune, de club van Manuel Pellegrini wil de 34-jarige verdediger bij Real Madrid weghalen.

11u52 Dembele onderweg naar Londen

Moussa Dembélé zit op een vliegtuig richting Londen. Is de Celtic-spits op weg naar Chelsea? De Schotse club liet al verstaan dat de speler een kniescan zal ondergaan in Londen.

11u30 Jesé Rodriguez terug naar La Liga

Las Palmas huurt de Spanjaar Jesé Rodriguez (ex-Real Madrid) tot het einde van het seizoen van PSG.

11u19 VVV huurt Arsenal-talent

VVV Venlo stunt. De leider in de Nederlandse tweede klasse huurt de 20-jarige Gedion Zelalem tot het einde van het seizoen van Arsenal.

11u13 Biabiany gaat niet naar Chelsea

Biabiany refused Chelsea bid. He doesn't want simple 6-months loan. And he's waiting for some offer from China. #transfers #CFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 januari 2017

10u30 Maakt Ivanovic weg vrij voor Lombaerts?

Volgens ESPN is het 99% zeker dat Branislav Ivanovic naar Zenit trekt. De transfer van de Servische verdediger, die gratis zou overkomen van Chelsea, kan bevrijdend werken voor Nicolas Lombaerts.

10u02 Lille haalt El Ghazy weg bij AJax

Anwar El Ghazy heeft zijn transfer beet. De jonge Marokkaanse Nederlander (21) tekende voor 4,5 seizoenen bij le LOSC.

09u38 Juventus koopt jonge aanvaller

Juventus heeft de komst van Riccardo Orsolini bevestigd. De 20-jarige aanvaller komt voor zo'n 10 miljoen euro over van Ascoli.

09u02 Leverkusen bevestigt de komst van Bailey

Bayer Leverkusen heeft de transfer van Leon Bailey (KRC Genk) officieel bekendgemaakt.

Welcome, Leon #Bailey! 🇯🇲

Der 19-Jährige kommt mit sofortiger Wirkung vom @KRCGenkofficial und hat bei #Bayer04 bis 2022 unterschrieben! pic.twitter.com/mJ4UHjVejs — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 31 januari 2017

08u40 Ajax heeft veel over voor Braziliaans talent

Ajax wil diep in de buidel tasten voor de Braziliaan David Neres. Volgens Fox Sports Brasil hebben de Amsterdammers een bod van 15 miljoen neergelegd voor de 19-jarige aanvaller.

08u21 Chelsea gaat voor twee aanvallers

Chelsea wil op de laatste transferdag nog wat forceren. Moussa Dembélé (niet de Rode Duivel, maar de 20-jarige spits van Celtic) is, net als Jonathan Biabiany van Inter, in beeld bij The Blues.

07u58 Onyewu terug naar de States

Na anderhalf jaar zonder club heeft Oguchi Onyewu (34 intussen) een nieuwe club gevonden: Philadelphia Union.

OFFICIAL: Philadelphia Union Sign Defender Oguchi Onyewu



Release: https://t.co/zU4ZZWEsH8 pic.twitter.com/ZkpimxuFks — Philadelphia Union (@PhilaUnion) 30 januari 2017

07u43 Adebayor naar Turkije

De clubloze Emmanuel Adebayor heeft na z'n degelijke Africa Cup met Togo een nieuwe ploeg gevonden: Istanbul Basaksehir, dat verrassend tweede staat in de Süper Lig.

07u36 jonge landgenoot kan naar Lille

David Henen, een 20-jarige Belg van Everton, staat in de belangstelling van Lille. Er ligt een contract van vier jaar klaar in Noord-Frankrijk.

07u24 Tim Krul terug naar Engeland?

Tim Krul zit bij Ajax, dat de doelman leent van Newcastle, in een uitzichtloze situatie. Watford wil het huurcontract van de Nederlander overnemen.

07u02: Lombaerts heeft aanbiedingen

Wat doet Nicolas Lombaerts vandaag? Blijft hij bij Zenit Sint-Petersburg of verkast hij alsnog? Aanbiedingen genoeg in ieder geval voor de centrale verdediger.

06u57: Dennis Praet naar Spanje?

Dennis Praet staat in de belangstelling van ... Valencia. Gaat hij na zijn wisselvallige eerste (halve) seizoen bij Sampdoria al een nieuwe transfer maken?

06u52: Crystal Palace wil ook Sakho

Crystal Palace versterkte zich deze transferperiode al met Schlupp (Leicester) en Van Aanholt (Sunderland), maar mikt ook nog op Mamadou Sakho van Liverpool.

06u45: Thorgan Hazard ook naar Spanje?

Thorgan Hazard wordt gelinkt aan verschillende clubs uit het buitenland. Leicester City is geïnteresseerd, al lijken Sevilla en Atlético Madrid de topbestemmingen.

00u30 Mbenza terug naar Frankrijk

Standard-aanvaller Isaac Mbenza heeft België achter zich gelaten. Hij tekende een contract bij Montpellier.